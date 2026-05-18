“Con Matteo Salvini ad Agrigento saremo a Porta di Ponte. Per parlare di aeroporto della Valle dei Templi, meglio un bagno di folla che un evento al Teatro Pirandello che il candidato Dino Alonge ha voluto strumentalizzare con argomentazioni del tutto infondate. Piuttosto che riferirsi all’evento istituzionale che avevamo pensato per il Teatro con il vice premier Salvini e il vice presidente della Regione Sammartino, il candidato Alonge che agisce nella continuità con il sindaco uscente Miccichè, avrebbe dovuto attaccare chi del Teatro Pirandello finora ne ha fatto un centro congressi. Noi preferiamo il bagno di folla”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia”.

“E per questo abbiamo scelto di parlare alla città da Porta del Ponte. Non sarà qualche comunicato stampa a fare entrare il candidato Alonge nel cuore degli agrigentini – continua Germanà -. Il suo nervosismo da neofita non coglie il senso dell’evento da noi promosso per parlare di aeroporto di Agrigento, ora che grazie a Salvini il progetto è entrato nel Piano nazionale aeroporti, con la concreta possibilità di realizzare l’aerostazione”.

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