Gerlando Alonge, detto Dino, 59 anni, racconta così, senza filtri, la sua discesa in campo.



AGRIGENTO – Lo abbiamo contattato direttamente, poche ore dopo l’ufficializzazione della sua candidatura. E Dino Alonge racconta così, senza filtri, la sua discesa in campo.

“Con grande impegno e senso di responsabilità ho accettato questa candidatura – spiega –. È una cosa nata negli ultimi giorni. Mi sono preso 24 ore di riflessione, ma quando la città ti chiama non puoi girarti dall’altra parte”.

Un passaggio che segna anche il perimetro politico: “Sono stato contattato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Autonomisti e Udc. Adesso aspiro a mettere insieme anche Lega e DC, con cui vorrei dialogare”.

Poi il racconto personale e professionale, scandito da tappe precise:

“Frequento il tribunale dall’agosto del 1990. Sono diventato procuratore legale e quindi avvocato nel luglio del ’93, a 26 anni. Faccio esclusivamente la professione”.

E ancora: “Ho iniziato nello studio dell’avvocato Benedetto Aldo Timineri, occupandomi di diritto amministrativo. Poi ho collaborato con l’avvocato Valentino Sclafani e successivamente, per circa sei anni, con l’avvocato Lindo Di Francesco. Dopo queste esperienze ho aperto il mio studio. Oggi mi occupo di penale e civile”.

Non manca il riferimento all’impegno nella categoria: “Ho fatto politica forense, sono stato segretario e consigliere dell’Ordine degli Avvocati”.

Poi il lato più personale: “Ho due figli, Francesco di 30 anni e Roberto di 27. Sono divorziato”. E un sorriso quando si parla di sport: “Ho giocato nelle giovanili dell’Akragas fino alla Beretti, insieme a Peppe Di Rosa. Nel ’92 giocavo a calcetto in Serie A2, a Villa del Sole. Oggi invece pratico tennis: siamo più di 50 e giochiamo tra Villaggio Peruzzo e Villaseta”.

Sulla città, il messaggio è chiaro: “Immagino un’Agrigento più ordinata, con decoro e pulizia. Ma anche meglio collegata al resto della Sicilia. E soprattutto serve creare empatia con i cittadini”.

Non nasconde le difficoltà della scelta: “Per la campagna elettorale sarò costretto a delegare parte della mia attività, ma è un lavoro che amo e che non lascerò mai”. E aggiunge: “In tribunale la gente mi incontra e mi prende per ‘pazzo’. Ma a me piace stare tra la gente e per Agrigento non me la sono sentita di girarmi dall’altra parte. Lo dico con il cuore”.

Un passaggio che diventa quasi una dichiarazione di intenti: “Non ho mai avuto cariche politiche, ma credo nell’opportunità di essere utile alla mia città”.

Infine, uno sguardo agli avversari e al clima della campagna:

“Con Peppe Di Rosa c’è un rapporto di conoscenza e amicizia fin da piccoli, gli faccio i migliori auguri. Non conosco Michele Sodano, ma è giovane e questo mi piace: anche a lui un in bocca al lupo”.

E chiude con un impegno preciso: “La mia sarà una campagna elettorale all’insegna del fair play, basata su programmi e contenuti, senza scontri né insulti. Con stile, perché abbiamo una responsabilità: rappresentare la città e dare onore ai cittadini”. Leggi anche Ecco chi è Dino Alonge: l’avvocato scelto da FdI, FI, Mpa e Udc

AGRIGENTO – Adesso è ufficiale. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc sciolgono le riserve e indicano Dino Alonge come candidato sindaco di Agrigento. Una scelta che arriva dopo giorni di trattative e che punta su un profilo “espressione del mondo delle professioni”, capace – secondo i promotori – di coniugare competenza, radicamento e apertura al dialogo.

“Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc ufficializzano la candidatura dell’avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento, sottoscrivendo un percorso politico condiviso in vista delle prossime amministrative. Si tratta di una convergenza tra queste quattro forze politiche, che hanno individuato in Alonge una figura espressione del mondo delle professioni, che si è speso nel sociale, capace di rappresentare una proposta credibile per il governo della città. Avvocato e professionista stimato nel territorio, Alonge viene indicato come punto di equilibrio tra competenza e radicamento locale

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