Angelo Campione, il profilo: digitalizzazione e ritorno ad Agrigento nella squadra di Gentile

Tra gli assessori designati nella giunta del candidato sindaco Luigi Gentile c’è anche Angelo Campione, 39 anni, un profilo che guarda all’innovazione e alla modernizzazione della macchina amministrativa. Dopo aver trascorso diversi anni fuori dalla Sicilia, tra studi in Toscana e un’esperienza in Spagna, Campione ha scelto di tornare ad Agrigento, dove oggi lavora nel settore della digitalizzazione, mettendo a disposizione competenze tecniche e know-how maturati nel tempo.

Un ritorno che, nelle sue intenzioni, si traduce in impegno concreto per la città: «Il mio obiettivo – spiega – è dare un contributo reale, mettendo a disposizione quello che so fare». Al centro della sua visione amministrativa c’è un concetto chiave: normalità. Tradotto in azioni significa servizi digitali efficienti, trasparenza e strumenti accessibili ai cittadini.

«Servono servizi digitali che funzionino davvero – sottolinea – portali telematici semplici e accessibili, per dare a tutti, dal più giovane al più anziano, quella semplicità che oggi manca». VIDEO

Un approccio pragmatico, che punta a colmare un divario evidente: «Quello che altrove è considerato normale, qui ancora non lo è». Un profilo tecnico, dunque, che si inserisce nella squadra di Gentile con l’obiettivo di incidere su uno dei nodi più critici per la città: il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ancora un tecnico, quindi, e non un politico, scelto per contribuire alla formazione della squadra. Una figura che prova ad entrare a Palazzo dalla strada più diretta, quella della designazione assessorile, la cosiddetta nomina, che prescinde dal consenso elettorale e da un percorso politico maturato sul campo. Un volto nuovo, poco conosciuto, che punta tutto sulle competenze, ma che dovrà confrontarsi con le dinamiche e le responsabilità della politica amministrativa. Leggi anche: Gentile presenta la squadra: cinque assessori per la sua corsa a sindaco.

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