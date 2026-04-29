AGRIGENTO – Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa elettorale, anche Luigi Gentile ha indicato la squadra degli assessori designati che lo affiancheranno nella corsa a sindaco di Agrigento.

Il candidato, sostenuto da Dc, Lega, lista Gentile Sindaco, Noi Moderati e Sud chiama Nord, ha ufficializzato i nomi che compongono la possibile giunta: Cateno De Luca, Nancy Arena, Antonio Calamita, Sabrina Principato e Angelo Campione.

L’indicazione degli assessori rientra tra gli adempimenti previsti in fase di presentazione delle candidature e consente agli elettori di conoscere in anticipo l’impostazione della futura squadra di governo. Con questo passaggio, anche Gentile definisce il proprio assetto amministrativo, inserendosi in un quadro elettorale in cui tutti i principali candidati stanno completando le rispettive liste e le indicazioni di giunta. La competizione entra così nel vivo, con un confronto che si gioca non solo sui programmi ma anche sulle squadre chiamate a guidare la città.

Agrigento – Il candidato a sindaco Luigi Gentile ha presentato questa mattina, presso il Comune di Agrigento, le liste a suo sostegno e la squadra degli assessori designati in vista delle prossime elezioni amministrative.

Quattro le liste che compongono la coalizione: Lega, Gentile Sindaco di Agrigento, Democrazia Cristiana e Noi Moderati – Sud chiama Nord, espressione di un ampio progetto politico e civico che punta a rappresentare competenze, territorio e rinnovamento.

Lista Lega:

Stefania Bonaccorso, Alessia Cantone, Gerlando Chianetta, Roberta Cipolla, Valentina Cirino, Maria Chiara Costanza, Calogero Cuffaro, Chiara Farruggia, Carlo Fontana, Samad Harun Khalegi, Alfonso Li Vecchi, Michele Mallia, Vito Mammano, Rosario Messina, Andrea Nobile, Carmelina Pirrera, Rosario Posante, Federica Principato, Fabrizio Scibetta, Salvatore Sicurello, Alessandro Spataro, Vittorio Terrazzino detto “Vito”, Salvatore Vizzola, Pietro Paolo Zarelli.

Lista Gentile Sindaco di Agrigento:

Ilenia Arcuri, Alessandra Bellavia, Michele Blandino, Pasquale Calandrino, Diego Castronovo, Eleonora Cimino, Maria Anna Pia Di Benedetto, Vincenzo Gallo, Massimo Giovanni Lauricella, Giovanni Magro, Giacomo Meli, Giovanni Pace, Simona Parisi, Manuel Principato, Sabrina Principato, Giacomo Raitano, Manuel Gianco Samaritano, Giovanni Santamaria, Roberto Spagnolo, Alessandro Tedesco, Federica Vecchio, Rosanna Tornabene.

Lista Democrazia Cristiana:

Roberto Battaglia, Alessia Bongiovì, Altea Pia Bruzzi, Cristian Cammilleri, Maurizio Capizzi, Fabio Catania, Rosanna Chianetta, Luca Fantauzzo, Gaspare Formica, Francesco Geraci, Simone Gramaglia, Sofia Iacono, Francesco Indelicato, Pasquale Inglima, Adele La Cagnina, Erika La Russa, Carmen Rita Marziano, Marco Pasquale Micalizio, Salvatore Nicotra, Giuseppe Nocera, Salvo Principato, Alessandro Provenzano, Gabriel Sicilia, Annalisa Urso.

Lista Noi Moderati – Sud chiama Nord

Michela Pilano, Carmelo Natalello, Maria Cleria Iacono, Carmela Cutaia, Erika Salamone, Popa Petronel, Gerlando Sciortino, Pietro Pio Buontempo, Teresa Paci, Linda Di Stefano, Noemi Maria Passaggio, Marcello Maniglia, Salvatore Interrante, Paolo Portera, Giuliano Corazzini, Angelo Cipolla, Romina Cardella.

Assessori designati:

Nancy Arena, Antonio Calamita, Cateno De Luca, Sabrina Principato, Angelo Campione.

A margine della presentazione, il candidato sindaco Luigi Gentile ha dichiarato:

“Quella che presentiamo oggi è una squadra forte, rappresentativa e profondamente legata al territorio. Abbiamo messo insieme esperienze, competenze e soprattutto persone animate da passione e senso di responsabilità. Agrigento ha bisogno di una guida concreta, capace di affrontare le sfide con serietà e visione. Il nostro impegno sarà totale per restituire alla città il ruolo che merita, puntando su sviluppo, servizi e qualità della vita”.

La coalizione si prepara ad affrontare la campagna elettorale con l’obiettivo di costruire un progetto amministrativo condiviso e orientato al rilancio della città.

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