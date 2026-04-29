Gentile presenta le liste: quattro simboli e una squadra per la corsa a sindaco

AGRIGENTO – Con la presentazione ufficiale delle liste e degli assessori designati, Luigi Gentile definisce il perimetro della coalizione che lo sostiene nella corsa a sindaco. Un passaggio formale ma decisivo, che porta alla luce nomi, equilibri e struttura della proposta politica.

A comporre la coalizione sono quattro liste – Lega, Gentile Sindaco di Agrigento, Democrazia Cristiana e Noi Moderati – Sud chiama Nord – ciascuna con una propria identità e una squadra di candidati costruita tra esperienza e nuove presenze.

Nella lista Lega trovano spazio Stefania Bonaccorso, Alessia Cantone, Gerlando Chianetta, Roberta Cipolla, Valentina Cirino e Maria Chiara Costanza, insieme a Calogero Cuffaro, Chiara Farruggia e Carlo Fontana. Completano la squadra Samad Harun Khalegi, Alfonso Li Vecchi, Michele Mallia e Vito Mammano, affiancati da Rosario Messina, Andrea Nobile e Carmelina Pirrera, oltre a Rosario Posante, Federica Principato e Fabrizio Scibetta. Chiudono la lista Salvatore Sicurello, Alessandro Spataro, Vittorio Terrazzino detto Vito, Salvatore Vizzola e Pietro Paolo Zarelli.

La lista Gentile Sindaco di Agrigento presenta invece Ilenia Arcuri, Alessandra Bellavia e Michele Blandino, con Pasquale Calandrino, Diego Castronovo ed Eleonora Cimino. Seguono Maria Anna Pia Di Benedetto, Vincenzo Gallo e Massimo Giovanni Lauricella, insieme a Giovanni Magro, Giacomo Meli e Giovanni Pace. Nella stessa lista anche Simona Parisi, Manuel Principato e Sabrina Principato, affiancati da Giacomo Raitano, Manuel Gianco Samaritano e Giovanni Santamaria. Completano il gruppo Roberto Spagnolo, Alessandro Tedesco, Federica Vecchio e Rosanna Tornabene.

Per la Democrazia Cristiana i candidati sono Roberto Battaglia, Alessia Bongiovì e Altea Pia Bruzzi, insieme a Cristian Cammilleri, Maurizio Capizzi e Fabio Catania. Presenti anche Rosanna Chianetta, Luca Fantauzzo e Gaspare Formica, oltre a Francesco Geraci, Simone Gramaglia e Sofia Iacono. Nella lista figurano inoltre Francesco Indelicato, Pasquale Inglima e Adele La Cagnina, insieme a Erika La Russa, Carmen Rita Marziano e Marco Pasquale Micalizio. Completano la squadra Salvatore Nicotra, Giuseppe Nocera, Salvo Principato, Alessandro Provenzano, Gabriel Sicilia e Annalisa Urso.

Infine, nella lista Noi Moderati – Sud chiama Nord compaiono Michela Pilano, Carmelo Natalello e Maria Cleria Iacono, insieme a Carmela Cutaia ed Erika Salamone. Presenti anche Popa Petronel, Gerlando Sciortino e Pietro Pio Buontempo, affiancati da Teresa Paci, Linda Di Stefano e Noemi Maria Passaggio. Chiudono la lista Marcello Maniglia, Salvatore Interrante, Paolo Portera, Giuliano Corazzini, Angelo Cipolla e Romina Cardella.

Accanto alle liste, Gentile ha indicato anche la squadra degli assessori designati: Nancy Arena, Antonio Calamita, Cateno De Luca, Sabrina Principato e Angelo Campione.

Una coalizione ampia, che prova a tenere insieme sensibilità politiche diverse e a presentarsi con una struttura già definita. La campagna elettorale entra così nel vivo, con un confronto che si giocherà non solo sui programmi ma anche sulla capacità delle squadre di rappresentare la città.

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