Fratelli d’Italia presenta la lista: tra assessori e consiglieri uscenti la squadra per Alonge

AGRIGENTO – Tra conferme e nuovi ingressi, prende forma anche la lista di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Dino Alonge. Un gruppo che si presenta con un’impronta chiara, puntando su una combinazione di esperienza amministrativa e rinnovamento.

All’interno della lista trovano spazio infatti assessori e consiglieri uscenti, accanto a volti nuovi, in un equilibrio che riflette la volontà del partito di mantenere continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni senza rinunciare ad aprirsi a nuove energie.

Tra i candidati figurano Gioacchino Alfano, Maria Angela Alonge e Paola Antinoro, insieme a Gabriella Battaglia e Carmen Bella. Presente anche Gaspare Bennardo, noto come Rino, affiancato da Sergio Burgio e Costantino Ciulla, mentre completano questa prima parte della lista Gioacchino Cutaia e Christian Calogero Colletti.

Proseguendo, compaiono i nomi di Flavia Maria Contino e Tiziana Di Caro Cataratto, insieme a Kimberly Gallo e Simone Gramaglia, oltre a Giusy Iaconello e Francesco Maria Andrea Pisano, detto Ciccio. Tra i candidati anche Gerlando Piparo, Cinzia Puleri e Noemi Rizzuto, così come Giulia Salemi e Rosalia Sardone.

Chiudono la lista Pasquale Spataro, Maria Chiara Vella e Laura Vento, in una composizione che conferma il forte radicamento sul territorio e la volontà di costruire una squadra ampia e rappresentativa.

La lista si inserisce nel perimetro del centrodestra che sostiene Alonge insieme a Forza Italia, Mpa e Udc, contribuendo a definire un quadro politico ormai completo in vista della chiusura delle candidature.

Con questo passaggio, anche Fratelli d’Italia consolida la propria presenza nella competizione elettorale, puntando su una squadra che unisce continuità amministrativa e nuove proposte, in una sfida che entra sempre più nel vivo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp