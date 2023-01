Sicilia: Cateno De Luca si candida sindaco di Taormina

L’ex sindaco di Messina e leader di ‘SICILIA” Vera-Sud chiama Nord’ Cateno De Luca, si candida sindaco a Taormina. Lo fa sapere lo stesso De Luca in una nota. “Accetto la sfida. Con me Taormina avra’ una marcia in piu'”, si legge nel comunicato in cui si spiega che “nei mesi scorsi De Luca aveva lanciato il progetto I taorminesi per De Luca dicendosi pronto ad amministrare la citta’ se si fossero create le giuste condizioni. A causa dei suoi problemi di salute De Luca aveva poi dovuto fermarsi per un periodo di riposo”. “Da quando ho lanciato la sfida – afferma De Luca – ho ricevuto diverse sollecitazioni. Da piu’ parti ho colto la voglia di cambiamento. I taorminesi sanno che per De Luca parlano i fatti. Cio’ che siamo riusciti a fare a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, con lo straordinario risultato delle ultime elezioni che ci ha consegnato ben 8 deputati all’Ars, e due al Parlamento nazionale Camera e Senato, e’ il frutto della nostra azione amministrativa. Per me Taormina non e’ un’operazione politica, ma una scelta che coinvolge tutta la citta’. Sono aperto al confronto, chi vuol discutere con me lo faccia ma sappia che io mi chiamo Cateno De Luca. Non mi sono mai fatto tirare dalla giacca da nessuno e gli unici compromessi che faccio sono quelli di cui possiamo discutere alla luce del sole. Sto facendo una scelta d’amore per Taormina e I taorminesi e per la Sicilia”, conclude.