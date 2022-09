Genio Civile, completati i lavori di manutenzione della SP12

Sono stati completati dal Genio Civile i lavori di manutenzione della SP12 Naro- Campobello, in attuazione all’accordo istituzionale tra il Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini e l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, guidato dall’On. Marco Falcone. I lavori, per un importo complessivo di 300.000 euro, hanno interessato la sistemazione di muri di contenimento, la realizzazione di gabbionate di controripa, finalizzate ad impedire la caduta di materiali alluvionali sulla sede stradale, il ripristino del cassonetto stradale di un tratto danneggiato da una frana, la realizzazione di opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche e la ripavimentazione dei tratti danneggiati della sede stradale. “Nel corso degli ultimi due anni, grazie alle risorse stanziate dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Falcone e grazie alla professionalità dei dipendenti dell’Ufficio del Genio Civile, nell’ambito delle infrastrutture, siamo intervenuti con la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione e ripavimentazione di ben 14 strade provinciali ed abbiamo progettato i lavori, oggi in fase di esecuzione, per la riparazione dei danni provocati dalle mareggiate al porticciolo di San Leone”. “Agli interventi sulle infrastrutture, continua La Mendola, si aggiungano 35 interventi di pulizia e sistemazione idraulica di altrettanti corsi d’acqua, eseguiti con l’obiettivo di ridurre l’emergenza idrogeologica del territorio provinciale, ed una serie di interventi sugli immobili demaniali come il Teatro Samonà di Sciacca, i cui lavori sono stati già avviati e saranno completati entro la fine dell’anno e poi ancora i lavori, già in fase di completamento, per la manutenzione delle tre sedi degli Uffici dello stesso Genio Civile”. Sempre nell’ambito degli Uffici demaniali, il Genio Civile ha appena completato il progetto per la messa in sicurezza e per il restauro del prospetto del Convento di San Francesco di Sciacca, che nei prossimi giorni sarà approvato ed inviato a Palermo al fine di acquisire le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori.

Il Responsabile Unico dei Lavori di manutenzione della SP12 è il Funzionario Direttivo Giovanni Conti, l’Ufficio di Direzione dei Lavori è composto dai Funzionari Direttivi Angelo Cimino, Carmelo Florio e Gaspare Patti, mentre l’impresa esecutrice è la “Elcal Srl”.