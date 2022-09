Agrigento diventa set cinematografico per le riprese del film “Madame Luna”

La prossima settimana Agrigento si trasformerà in set cinematografico, per le riprese del Film “Madame Luna”, diretto dal regista Daniel Espinosa. Prodotto dalla Dugong Films, il film racconta l’incredibile storia di una giovane donna Eritrea che dopo aver vissuto per anni in Libia diventando una spietata trafficante di uomini, è costretta a fuggire e intraprendere il viaggio della speranza per sbarcare come rifugiata in Italia dove, nel giro di poco tempo, saprà come farsi valere. Il film è una coproduzione tra Svezia e Italia, prodotto da David Herdies per Momento Film in co-produzione con Marco Alessi per Dugong Films, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Sicilia – Sicilia Film Commission, il contributo del Mic – Ministero della Cultura italiano e dello Swedish Film Institute, oltre al patrocinio del Comune di Agrigento. “Il cinema dimostra di essere un potente strumento di marketing territoriale capace di dare risalto alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche- dice l’assessore comunale al turismo, Francesco Picarella-. Riuscire ad attirare l’attenzione di media nazionali ed esteri per sviluppare la crescita del Cineturismo e della cultura legata al cinema, vuol dire raccontare la bellezza dei nostri luoghi e contribuisce alla promozione della città e delle sue peculiarità territoriali.”