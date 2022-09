La giovane ballerina agrigentina Isabella Cimino approva all’Aida

Isabella Cimino, 21enne agrigentina, ha vinto una borsa di studio al prestigioso Centro AIDA di Milano, una scuola di alta formazione professionale per danzatori che rappresenta una realtà unica nel panorama della danza italiana. Isabella Cimino, è allieva della scuola di Danza Imera di Simona Attanasio, ed è cresciuta nella scuola , nella quale ha studiato fin da quando aveva 3 anni, sostenendo con la sua insegnante gli esami della Royal Academy of Dance. Ha raggiunto molti traguardi e grandi soddisfazioni: a 16 anni ha vinto il concorso Nazionale Pas De Dance ed è stata ammessa automaticamente alla Scuola del Balletto di Toscana, dove si è perfezionata e ha preso parte a molti spettacoli. Ha studiato anche al teatro nazionale di Belgrado e a settembre del 2021 si è esibita al Teatro Antico di Taormina come solista nello spettacolo internazionale “Lo Schiaccianoci 2.0 – Reminiscence”, con Anbeta Toromani e Begoiev Jovica (Begoief Ioviza) . Nel Centro di Formazione AIDA di Milano Isabella frequenta già dai primi giorni di settembre il biennio di perfezionamento per danzatori professionali e questo le darà senz’altro grandissime opportunità, perché la Didattica del Centro si basa sul programma della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e offre una formazione a 360°, insieme alla stretta cooperazione con diverse scuole e realtà europee, e ai numerosi spettacoli. Soddisfatta Simona Attanasio, insegnante di Isabella e direttrice della Scuola di Danza Imera di via Imera 45: “La Danza rappresenta da sempre un percorso importante nella vita di Isabella e nella vita di ognuna delle mie splendide allieve. Gradino dopo gradino, la danza ti insegna molto e ti dà tantissimo: ti prepara all’autodisciplina, ti permette di coltivare delle qualità che altrimenti resterebbero nascoste, permette di automigliorarsi ed esprimersi pienamente e insegna a saper affrontare delle sfide e conquistare fiducia in se stessi, trasferendo queste competenze in tutti gli aspetti della vita.”