Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia di Licata, dove è stato accolto dal capitano Marco Massimino, e da una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della centrale operativa, della Stazione di Licata e delle Stazioni dipendenti. Nel corso dell’incontro, il comandante della Compagnia ha illustrato al generale un briefing operativo sull’attività del Reparto e sulle principali linee d’azione nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati.

Il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per la coesione del personale e per il clima di serenità che caratterizza il reparto, rivolgendosi poi ai militari con parole di stima per il quotidiano impegno e per il decoro e l’assetto formale con cui hanno accolto la visita. Successivamente, il generale si è recato alla Stazione Carabinieri di Ravanusa, dove è stato accolto dal comandante, luogotenente Salvatore Turturici, insieme ai militari effettivi a quel presidio.

Nel corso degli incontri, il generale ha voluto ribadire l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio e del lavoro di squadra tra Compagnie e Stazioni, quale elemento essenziale per garantire prossimità, sicurezza e fiducia ai cittadini. Ha inoltre richiamato la centralità delle Stazioni dell’Arma quali presidi di legalità e punti di riferimento per le comunità locali, sottolineando l’importanza della costante attività di ascolto e tutela delle fasce più vulnerabili.

