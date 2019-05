Generazione No Stop Sicilian Tour: Raffadali

Generazione No Stop Sicilian Tour, nasce con l’idea di raccontare la vita comune,

di un turista quasi comune, alla scoperta di un’isola, fuori dal comune.

Quei due di Generazione No Stop Sicilian Tour sono stati avvistati a Raffadali ed hanno fatto un giro per il paese ed assaggiato alcuni piatti locali molto interessanti e gustosi

Omar Bolognesi, noto conduttore televisivo, affiancato da Salvo Lo Guasto, conosciuto da sempre nel mondo radiofonico, sono i protagonisti del Sicilian Tour che osservano i paesi siciliani, con gli occhi di semplici turisti che per la prima volta decidono di trascorrere una giornata, per le vie di centri storici o in località turistiche, andando alla scoperta di monumenti, leggende, luoghi interessanti e con un’attenzione particolare alle specialità locali e allo street food.

Il format prevede la presenza di ospiti, che li accompagnano e li guidano nel loro viaggio, consigliandoli al meglio, sui luoghi da visitare.

Non mancherà ironia e spirito di avventura che accompagnerà l’utente, ad una visione del video, più piacevole e prolungata.

Il video completo ha uno stile di riprese molto attuale e tagli veloci, realizzato con un linguaggio moderno e senza particolari cenni storici, per essere apprezzato dai più giovani, che verranno indirizzati ad un turismo regionale, rendendoli più consapevoli che la Sicilia è una terra meravigliosa.