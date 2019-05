Agrigento, Progetto Minibasket – L’Arca di Noè ospita Maurizio Cremonini

Lunedi 27 Maggio, ad Agrigento, l’associazione L’Arca di Noè che promuove da poco più di 25 l’attività di Minibasket con bambini dai 5 ai 13 anni, ospiterà il Responsabile Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Settore Giovanile e Minibasket Prof. Maurizio Cremonini.

Si tratta – dice Maurizio Bellia, presidente dell’Arca di Noè – di un progetto denominato “Camminiamo Insieme”, promosso dalla FIP e al quale la nostra associazione ha aderito subito. Siamo sinceramente contenti di essere stati prescelti per una opportunità che ha lo scopo di favorire la crescita sportiva, tecnica ed educativa dei nostri istruttori e dei bambini, con il pari auspicio di rendere sempre più appassionante e numerosa la pratica sportiva attraverso il giocosport Minibasket.”

Maurizio Cremonini, nel pomeriggio incontrerà in palestra i bambini dell’Arca di Noè, sia come osservatore e sia come dimostratore nel corso di due lezioni tenute danluinstesso con i bambini di varie età.

Al termine si intratterrà con gli istruttori dell’Arca, Gina Neri, Giuliana Nero, Michele Giovanatto e Marco Di Francesco per un confronto, non solo tecnico e di programmazione futura, ma anche per condividere il proprio lavoro, le difficoltà, e per uno scambio di esperienze. Ciò, per una maggiore consapevolezza e competenza del ruolo educativo e di crescita sana dentro un contesto bellissimo e molto amato dai bambini, che è il Minibasket.