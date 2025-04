Il Comune di Agrigento ha deciso di affidare a terzi, tramite gara pubblica aperta, il servizio di trasporto urbano con autobus per dieci anni (con opzione di proroga per un ulteriore anno).

A causa di alcuni errori iniziali, la determina originaria è stata rettificata e integrata con l’aggiunta del calcolo IVA e la correzione di importi precedentemente errati.

Una Determina Dirigenziale, del 15 aprile 2025 stabilisce le modalità con cui il Comune di Agrigento intende affidare la gestione del servizio di trasporto urbano per i prossimi 10 anni, più un eventuale anno aggiuntivo opzionale, per un totale massimo di 11 anni.

La determina è stata rettificata e integrata per correggere errori materiali relativi ai calcoli finanziari e aggiungere alcune voci mancanti (in particolare l’IVA al 10%).

L’importo stimato iniziale della concessione per tutto il periodo (10 anni + 1 opzionale) è di:

€ 34.347.506,00 (trentiquattromilioni trecentoquarantasettemilacinquecentosei euro), IVA esclusa.

La gara per affidare il servizio avverrà mediante:

Procedura aperta: qualsiasi operatore economico qualificato potrà partecipare presentando un’offerta.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Verrà applicato un ribasso economico sull’importo annuale indicato.

Correzioni apportate nella rettifica (DD successiva)

Errori di arrotondamento: Sono stati corretti errori nei totali precedenti.

Inserimento IVA: Nella determinazione originaria non era stata considerata l’IVA del 10%. Ora è stato incluso l’importo aggiuntivo necessario.

Nuovi importi prenotati (integrati con IVA)

La correzione ha aggiunto l’importo relativo all’IVA del 10%, da applicare sul costo stimato del servizio, con le seguenti nuove prenotazioni di spesa:

Periodo agosto-dicembre 2025: € 99.521,92 di IVA.

Anno 2026: € 238.852,60 di IVA.

Anni dal 2027 al 2033: € 238.852,60 annui di IVA.

Anno 2034 (fino a luglio): € 139.330,68 di IVA.

