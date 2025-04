Le piogge intense degli ultimi mesi hanno evidenziato criticità strutturali nella rete di smaltimento delle acque bianche del Comune di Agrigento. Detriti, foglie, fango e materiale organico proveniente dai terreni limitrofi ostruiscono sistematicamente le caditoie stradali e i pozzetti, provocando allagamenti che interessano non solo le strade urbane, ma anche alcune abitazioni.

Per affrontare con tempestività queste emergenze e garantire la sicurezza pubblica, il Settore VI – Lavori Pubblici del Comune di Agrigento ha deciso di affidarsi a un servizio esterno. Il Comune, privo di mezzi propri adeguati, ha deliberato di procedere con l’affidamento del servizio di nolo autospurgo, indispensabile per la disostruzione e la pulizia delle caditoie.

Il nuovo bando gara per manutenzione ordinaria delle caditoie prevede un importo complessivo di 10.043 euro, IVA al 10% inclusa, L’affidamento sarà gestito tramite procedura diretta, sulla base del criterio del prezzo più basso.

Si punta a migliorare l’efficienza della propria rete idraulica urbana, riducendo i rischi di allagamento e tutelando la sicurezza dei cittadini.

