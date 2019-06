Fusti di olio a largo di San Leone

Questa mattina, a circa 1 miglio al largo di San Leone, un diportista ha notato in mare diversi fusti pieni d’olio.

Ne ha recuperato uno e lo ha portato presso il porticciolo turistico.

Mareamico ha avvisato la Capitaneria di porto, che è già uscita in mare con una motovedetta, alla ricerca degli altri fusti.

Si spera che con i numeri identificativi si possa risalire al cialtrone responsabile di questo atto gravissimo per il mare e pericoloso per la navigazione.

A scriverlo è stato Claudio Lombardo di MareAmico che ha inviato gli scatti alle redazioni giornalistiche.