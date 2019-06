Calcio – Juniores Regionali, Fase Nazionale: il ritorno delle semifinali

Juniores Regionali, Fase Nazionale: sabato 8 giugno il ritorno delle semifinali

In campo domani alle 15.30 con Giorgione – Varesina e Camaro – Romulea

Roma, 7 giugno 2019 – Giorgione, Varesina, Camaro 1969 e Romulea, torneranno in campo domani, sabato 8 giungo alle ore 15.30, per il ritorno delle semifinali del Campionato Juniores Dilettanti, fase nazionale. La Varesina Sport sarà impegnata a Castelfranco Veneto contro il Giorgione, portando in dote l’1-0 ottenuto nel match di andata. Match winner, nel primo atto della doppia sfida, il terzino del 2002 Leopaul Essan in gol al 2’ della ripresa. Nell’altra semifinale la Romulea ha invece battuto il Camaro nel match di andata. Gli amaranto oro si sono imposti con il risultato di 2-1 contro una squadra, quella siciliana, che non perdeva dal 2017. Le reti, tutte nel secondo tempo, portano le firme di Pellegrino al 10’per il vantaggio capitolino, di De Marco due minuti più tardi per il momentaneo pareggio del Camaro e, a dieci minuti dal termine dei 90′ regolamentari, quella di Falanga su calcio di rigore per il definitivo successo della Romulea.

A causa dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo non prenderanno parte alla semifinale di ritorno, con una giornata di squalifica, l’autore della rete varesina Essan Koua Leopaul ed il compagno di squadra Alessandro Segalini. Una giornata di stop anche per Jocelin Behiratche e Marco Favaretto del Giorgione e Giuseppe De Marco del Camaro, anch’esso in gol nel match di andata.

Semifinali di Andata del 5 giugno 2019

Varesina Sport – Giorgione 1-0

Romulea – Camaro 2-1