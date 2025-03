Ladri senza scrupoli quelli che, la notte fra lunedì e ieri, hanno messo a segno un furto nella chiesa Sant’Andrea in via Carso a Licata. Rubati un tv color e pochi spiccioli. I carabinieri della locale Compagnia si stanno occupando delle indagini.

I malviventi, dalla ricostruzione dell’accaduto, sono riusciti ad entrare nel luogo sacro dopo aver forzato una finestra e subito si sono concentrati sulla sacrestia e sull’ufficio del parroco. Hanno rovistato dappertutto. Alla fine, appunto, i delinquenti hanno portato via il televisore che era nell’ufficio del sacerdote e una decina di euro.

Gli oggetti sacri non sono stati toccati. I militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. Il primo passo investigativo, come ormai prassi consolidata, è stata la verifica della presenza di eventuali impianti di videosorveglianza in via Carso e nelle immediate vicinanze.

