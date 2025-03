L’ultimo rogo in ordine di tempo è stato appiccato, l’altra notte, in una vecchia palazzina disabitata e in stato di abbandono di via Reale. Una zona che non è affatto nuova a simili episodi. Una escalation di incendi in abitazioni disabitate nella zona del centro storico di Favara che va avanti da almeno due o tre anni. A chiamare i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono stati degli abitanti del quartiere, nel timore che all’interno potesse essere rimasto intrappolato qualcuno.

Un’ipotesi che, alla fine, quando, domato il rogo, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Tenenza di Favara, hanno eseguito un sopralluogo, si è rivelata per fortuna senza alcun fondamento. Probabilmente le fiamme si sono propagate da un falò di materiali ammassati. In poco tempo è stata confermata l’origine dolosa. Le indagini vanno avanti con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata in seguito all’ultimo episodio.

