Il commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua intervenendo ad un convegno ha avvertito che la situazione nel Sud Italia e nelle isole è peggiore rispetto allo scorso anno, e la prossima estate sarà particolarmente difficile. La mancanza di precipitazioni, combinata con le sfide nell’affrontare i problemi infrastrutturali e di gestione, dipinge un quadro preoccupante per il futuro della sicurezza idrica in Sicilia. La Regione ha richiesto assistenza finanziaria all’UE per gestire la crisi, ma i fondi disponibili potrebbero non essere sufficienti.

Le precipitazioni sono significativamente inferiori alle medie storiche e ciò porta a un esaurimento dei bacini idrici e ha un impatto su agricoltura, ecosistemi e vita quotidiana. La situazione è così grave da essere stata definita la peggiore crisi idrica della storia recente, con alcuni invasi che non raggiungono oltre il 90% dell’acqua necessaria.

La Sicilia ha subito una significativa riduzione delle precipitazioni, con alcune aree che hanno registrato oltre il 40% in meno di pioggia dal 2003. La seconda metà del 2023 è stata registrata come la più secca degli ultimi 100 anni.

In Sicilia, 12 bacini idrici su un totale di 32 sono attualmente attivi per la raccolta di risorse idriche destinate sia al consumo umano che all’irrigazione agricola.

Il monitoraggio costante dei volumi presenti in questi invasi è gestito dal dipartimento regionale competente per la gestione delle risorse idriche, che pubblica aggiornamenti regolari sui livelli di accumulo.

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi alla fine di febbraio, la quantità complessiva di acqua trattenuta nei 12 bacini ammontava a circa 142,5 milioni di metri cubi.

Tuttavia, considerando fattori come i sedimenti accumulati e le riserve non utilizzabili, la capacità effettiva a disposizione della popolazione e delle attività produttive risulta inferiore, attestandosi intorno ai 100 milioni di metri cubi. Questi valori, al di sotto delle aspettative legate alle precipitazioni invernali, hanno sollevato preoccupazioni tra le comunità locali e gli operatori agricoli.

Tra gli invasi operativi, solo uno – ubicato in provincia di Agrigento – è dedicato esclusivamente all’approvvigionamento idropotabile. Altri cinque bacini combinano questa funzione con l’irrigazione dei terreni, mentre tre assolvono a un triplice scopo, integrando anche la produzione di energia elettrica. Un ulteriore gruppo include strutture che coniugano il consumo umano con l’utilizzo industriale o energetico. Nonostante le piogge registrate a febbraio, gli incrementi nei volumi d’acqua sono risultati marginali, lasciando invariata la criticità legata alla disponibilità idrica, in particolare per i 12 bacini a uso multiplo.

Questa situazione riflette le sfide gestionali e ambientali della regione, dove la pianificazione delle risorse idriche richiede un equilibrio complesso tra esigenze diverse, in un contesto climatico sempre più imprevedibile.

