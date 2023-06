Ladri in azione in un parcheggio condominiale: rubata l’auto ad impiegato

Aveva parcheggiato la sua Fiat Panda nello spazio condominiale. Ignoti ladri, nella notte fra domenica e lunedì, l’hanno rubata. La scoperta è stata fatta nell’esatto momento in cui il proprietario, un impiegato cinquantaduenne, doveva riprenderla per andare a lavorare. Il furto è stato messo a segno in via Piersanti Mattarella ad Agrigento. L’uomo ha chiamato i carabinieri e poco dopo ha formalizzato una denuncia di furto, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Purtroppo sull’area condominiale non ci sono telecamere di videosorveglianza.