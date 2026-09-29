Ignoti ladri hanno preso di mira la sede degli uffici dell’ex Serit (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) in piazza Metello ad Agrigento. Sono riusciti a penetrare all’interno dei locali dopo aver forzato e mandato in frantumi una porta-finestra situata al piano terra dello stabile, agendo indisturbati nel cuore della notte.

Una volta dentro l’edificio, i ladri, con l’utilizzo di attrezzi da scasso, hanno forzato i distributori automatici di caffè, bevande e snack, sventrando i canali di raccolta delle monete. Dopo aver svuotato le cassette contenenti l’incasso in contanti – la cui entità complessiva è ancora in corso di quantificazione – i malviventi si sono dileguati nel nulla.

La scoperta del furto è avvenuta l’indomani mattina all’apertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le indagini. Non si tratta di un caso isolato: già in passato la sede di piazza Metello era stata presa di mira con modalità quasi identiche.

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