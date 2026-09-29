Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il prospetto e una finestra di un’abitazione in via Torregrossa, a Licata. L’immobile è di proprietà di un quarantenne già noto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Licata, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Scientifica ha eseguito i rilievi finalizzati alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. L’episodio desta preoccupazione tra i residenti, anche alla luce di altri recenti fatti avvenuti nelle settimane scorse ad Agrigento, dove nel giro di poche ore si erano verificati due distinti danneggiamenti a colpi d’arma da fuoco contro i portoni d’ingresso di due palazzi: uno in via Dante e l’altro in via Garibaldi.

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