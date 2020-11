Furto in viale delle Dune, borsa portata via da un’auto in sosta

Si recano in spiaggia per una passeggiata. Proprio in quei momenti, ignoti ladri, approfittando di quella momentanea assenza, hanno forzato la portiera della vettura, portando via una borsa, lasciata incustodita all’interno dell’abitacolo, precisamente sotto il sedile. Vittime del furto un ragazzo, proprietario del mezzo, e l’amica, entrambi ventenni, studenti universitari, di Agrigento.

Dentro l’accessorio, appartenente alla ragazza, c’erano 200 euro, in banconote di diverso taglio, due “mazzi” di chiavi, documenti, carte, ed effetti personali. Tutto quanto è accaduto, l’altro pomeriggio, lungo il viale delle Dune, a San Leone.

La coppia, dopo l’amara scoperta del raid, ha chiamato il 112. Poi ha presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. “Per favore, sono in difficoltà – dice la giovane rivolgendosi agli autori del furto -, fatemi avere indietro almeno le chiavi, e tutti gli altri documenti”.