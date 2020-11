Recuperato un cadavere al largo di Lampedusa. Quasi sicuramente si tratta di un migrante

Tra centinaia di migranti giunti negli ultimi due giorni a Lampedusa, c’è un cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione. E’ stato recuperato da una motovedetta dalla Guardia costiera, e portato a terra. La morte, quasi sicuramente, risalirebbe a giorni fa.

L’ultimo naufragio, ma ad oltre trenta miglia da Lampedusa, in acque internazionali, si verificò la fine dell’ottobre scorso, con un barchino, su cui a bordo si trovavano una ventina di persone, che si rovesciò. Quasi tutti vennero tratti in salvo, ma si parlò di alcuni dispersi.