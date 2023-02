Controlli sulla movida: elevate 66 multe per posteggio “selvaggio”

Nel centro di Agrigento il fenomeno del parcheggio selvaggio sembra essere veramente radicato. Gli agenti della polizia Municipale hanno infatti, nel giro di poche ore, sabato sera, elevato ben 66 contravvenzioni per sosta abusiva. Gli automobilisti agrigentini se ne sono infischiati delle regole, e per andare nei locali della movida, hanno posteggiato un po’ dove gli è venuto meglio, o dove hanno trovato mezzo buco libero.

Di fatto, tanto nelle piazze Vittorio Emanuele ed Aldo Moro, ma anche dalle parti di Porta di Ponte, via Acrone e piazza Stazione, le auto, ancora una volta, sono state lasciate come capita, negli spazi riservati ai disabili, sulle strisce pedonali, in doppia o tripla fila, o laddove non avrebbero potuto stare. Otto giorni prima, nell’ultimo fine settimana di gennaio le multe erano state 46.