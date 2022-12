Furto in un’abitazione: rubati 16 mila euro nascosti nella camera da letto

Ben 16 mila euro in contanti, custoditi all’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rubati da un’abitazione di via Brescia a Sciacca. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno: dalle ore 9 alle 13, durante l’assenza dei proprietari.

Ignoti si sono intrufolati nell’appartamento ed hanno messo a segno il colpo. A fare la scoperta, non appena rientrata in casa, è stata la proprietaria, una disoccupata sessantunenne, che non ha potuto far altro, fra incredulità e rabbia, che chiamare i carabinieri.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini, per provare ad identificare chi si è intrufolato nell’abitazione, ed ha portato via l’ingente somma in denaro.