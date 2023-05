Premio Karkinos: anche un riconoscimenti speciale nella serata di gala

Tante emozioni ieri sera in occasione del prestigioso Premio Karkinos.

La serata ha visto alternarsi sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento i nove premiati che sono stati: Carmelo Lazzaro per il giornalismo, Giovanni Moscato, teatro e tradizioni, Mancuso gelati per l’imprenditoria, Lello Analfino, musica e spettacolo, il generale Ignazio Gibilaro per la legalità ( ha ritirato il premio il Comandate Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Rocco Lopane), Totò Schillaci, sport e identità siciliana, la Città di Agrigento, rappresentata dal sindaco, Franco Micciché, per la nomina a Capitale Italiana della cultura 2025, il Parco archeologico, con Roberto Sciarratta, per la cultura e paesaggio (ha ritirato il premio il direttore del Museo Griffo, Giuseppe Avenia) e, infine, il premio speciale al manager Giuseppe Vita. Madrina della serata è stata Nadia Lauricella ( elegantissima nel suo abito lungo color lilla), ventottenne influencer di Racalmuto, in campo contro l’abilismo (la discriminazione attuata nei confronti delle persone con disabilità), con all’attivo oltre 50 mila followers su Instagram e 763 mila su Tik Tok. Nel corso dell’incantevole serata, presentata da Elettra Curto e per la regia di Bruno Carapezza, è stato anche conferito un riconoscimento al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Vittorio Stingo.

L’alto ufficiale, infatti, ha completato il suo periodo di servizio ad Agrigento e presto, come da regolamento, verrà assegnato a nuovi e ancora più prestigiosi incarichi.

“ Il Colonnello Stingo – ha sottolineato l’ideatore del Premio, Carmelo Cantone – ha dato l’anima per Agrigento ed il team di Karkinos, che lo conosce bene e che lo ha premiato lo scorso anno, gli vuole tributare un piccolo riconoscimento che per noi ha un grande valore”. Infine, rivolgendosi al vertice provinciale dell’Arma dice: “Comandante metterà questo ricordo in valigia e lo porterà dove verrà assegnato. Ha un pezzo di cuore di Agrigento” ha concluso Cantone.

Il colonnello Vittorio Stingo, visibilmente emozionato, rivolgendosi al numeroso e caloroso pubblico in sala, afferma: “ Sono innamorato di questa terra, sono innamorato di voi e non c’è niente e nessuno che potrà mai farmi cambiare idea. Questa è veramente la più bella città dei mortali”.