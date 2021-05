FlixBus potenzia la rete in Sicilia. Agrigento collegata con 11 città italiane

FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Sicilia, portando a 11 il numero delle città collegate sull’isola. Gli autobus verdi arrivano già a Palermo, Catania, Acireale, Messina, Taormina, Siracusa e Augusta, e da giovedì 27 maggio raggiungeranno anche Enna, Caltanissetta, Agrigento e Canicattì. “Nell’ambito di questo potenziamento- dicono dalla società- un’attenzione particolare è infatti rivolta alle città d’arte meno note e ai centri di medie dimensioni, con l’obiettivo di contribuire a decongestionare i flussi turistici e valorizzare i luoghi di interesse meno collegati, nell’ottica di un rilancio del settore con un occhio alla sostenibilità. Verranno garantite, e potenziate, le rotte giornaliere non solo con diverse delle principali città siciliane, ma anche con alcuni centri medi dell’isola, con il duplice obiettivo di assicurare anche a chi risiede in aree poco collegate la possibilità di spostarsi e, al tempo stesso, veicolare i flussi di visitatori lungo itinerari meno noti, creando opportunità per il turismo locale.”