Ignoti ladri sono penetrati all’interno della tabaccheria e ricevitoria di via Roma a Favara, riuscendo a portare via denaro contante e stecche di sigarette per un ammontare del danno di circa 15.000 euro. Di questi circa cinquemila euro erano contenuti all’interno delle slot machine collocate all’interno del locale. Ad indagare sono i carabinieri della Tenenza di Favara.

Il colpo è stato messo a segno nel corso delle ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa. I ladri da una sommaria ricostruzione sono penetrati nell’esercizio commerciale attraverso l’effrazione della grata metallica di una finestra posta nel retro dell’edificio. Una volta dentro hanno arraffato soldi e sigarette.

L’incursione notturna è stata scoperta, l’indomani mattina, dal proprietario che ha già formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto ai carabinieri. L’area interessata, purtroppo, non sarebbe “coperta” da impianti di videosorveglianza.

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