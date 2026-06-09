Al via questa mattina gli interventi di messa in sicurezza alla nascente sede universitaria di via Atenea, a un anno dal crollo del muro di cinta nel cortile dell’edificio. Se ne occuperà una ditta specializzata con l’utilizzo di una grande gru che a sua volta dovrà tenere sospeso all’interno dell’ex ospedale un secondo mezzo meccanico che si occuperà di rimuovere le porzioni ammalorate al fine di consolidare la parte collassata. Lavori avviati tra l’incredulità e la rabbia dei commercianti. «A tutti noi non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale. L’aspetto più assurdo è che lo abbiamo scoperto questa mattina all’apertura delle nostre attività. Sarà un disagio per tutti noi soprattutto per i mancati incassi», hanno detto.

La parte interessata è quella che parte dalla scalinata di Salita Madonna degli Angeli, angolo profumeria Interlandi, fino al negozio di accessori e borse Scalia Bags, nel frattempo chiuso da circa un mese. Dopo mesi di sigilli, lo scorso marzo è arrivata la revoca del sequestro preventivo decisa dal pubblico ministero Annalisa Failla, che ha restituito l’immobile all’Ateneo sollecitando interventi immediati per eliminare ogni rischio per la pubblica incolumità. La perizia tecnica eseguita nell’ambito dell’incidente probatorio aveva infatti confermato un pericolo concreto di ulteriori crolli.

Il cantiere dell’ex ospedale è stato teatro del crollo il 15 maggio 2025. Poco più di un anno fa. Quel pomeriggio, cedette un muro interno e fu il caos: vennero evacuati, come si ricorderà, residenti e turisti di alcuni B&B della zona. Un incidente che ha determinato un’inchiesta alla Procura di Agrigento con 12 gli indagati.

I lavori dureranno circa una settimana e sono state disposte nuove regole temporanee per il conferimento dei rifiuti in via Atenea, da martedì 9 giugno fino a lunedì 15 giugno, e comunque fino a cessate esigenze. Modificate le modalità di esposizione dei mastelli. La decisione è stata adottata per consentire al gestore del servizio di igiene urbana di effettuare regolarmente il ritiro dei rifiuti entro le 6 del mattino. Per tutta la durata del provvedimento gli utenti interessati dovranno esporre i mastelli esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 5 del giorno successivo. Non cambiano invece né il calendario della raccolta né le tipologie di rifiuto da conferire.

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