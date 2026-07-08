E’ stato un colpo grosso. Una banda di ladri è penetrata in una lavanderia, e da lì dopo avere realizzato un buco sulla parete, è riuscita a introdursi all’interno di una gioielleria. Rubati gioielli, preziosi e lingotti d’oro. I malviventi con l’ingente bottino che ammonta intorno ai 200.000 euro si sono dileguati. E’ successo nelle ore notturne lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè.

Prima di andare via i malviventi hanno svuotato anche la cassa della lavanderia portando via circa 500 euro. A fare la scoperta del furto in gioielleria, l’indomani mattina, è stato il proprietario. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè e del nucleo Operativo. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

La speranza per identificare i ladri è rivolta alle telecamere degli impianti di videosorveglianza collocate nell’esercizio commerciale.

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