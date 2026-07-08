AGRIGENTO. Un’ordinanza urgente per garantire l’approvvigionamento idrico a tutti i residenti di contrada Maddalusa. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale Simone Gramaglia, che torna a intervenire sulla vicenda delle famiglie rimaste senz’acqua da circa due mesi, chiedendo un intervento immediato dell’amministrazione comunale.

Secondo Gramaglia, la nota trasmessa dai legali del Comitato di quartiere rappresenta un passaggio significativo in una vicenda che, a suo avviso, non può più essere affrontata con rinvii. Il consigliere ribadisce la fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Agrigento, chiamata a valutare gli aspetti di propria competenza, ma sottolinea che, parallelamente, la politica deve assumersi le proprie responsabilità.

“L’acqua è un diritto”

Richiamando il ruolo del sindaco quale autorità sanitaria locale, Gramaglia sollecita il primo cittadino Michele Sodano ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente che assicuri il rifornimento idrico non soltanto alle persone fragili o con disabilità, ma all’intera popolazione della contrada.

Per il consigliere, l’accesso all’acqua rappresenta un diritto fondamentale che deve essere garantito indistintamente a tutti i cittadini, senza differenze di trattamento tra le famiglie coinvolte nell’emergenza.

Le critiche alla politica

Nel suo intervento Gramaglia punta poi il dito contro quello che definisce il silenzio della politica regionale e nazionale. Il consigliere si chiede perché deputati regionali e parlamentari non abbiano finora assunto una posizione pubblica sulla vicenda, ricordando come, durante le campagne elettorali, il quartiere fosse spesso al centro dell’attenzione.

Da qui l’invito ai rappresentanti istituzionali a farsi carico dell’emergenza e a sostenere le richieste della comunità di Maddalusa. Gramaglia assicura infine che continuerà a sollecitare il Comune affinché utilizzi tutti gli strumenti previsti dalla legge per garantire ai cittadini un servizio essenziale come quello idrico.

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