“Il gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana ha presentato un disegno di legge, primo firmatario Giovanni Burtone, che prevede di sostenere, nelle forme consentite dall’ordinamento nazionale e internazionale, la candidatura della comunità di Lampedusa al Premio Nobel per la Pace. Al tempo stesso attraverso questo ddl intendiamo promuovere iniziative volte a valorizzare la memoria storica e civile della comunità di Lampedusa, diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Se il Nobel è un premio a chi ‘ha fatto di più per la fratellanza tra le nazioni’ – prosegue Catanzaro – allora non esistono un luogo e una comunità che lo meritino di più. Ci auguriamo che questa iniziativa possa trovare un ampio sostegno all’Ars, un sostegno che può e deve andare oltre gli schieramenti e le casacche politiche”.

“Lampedusa è uno dei luoghi più significativi del Mediterraneo – aggiunge Catanzaro – l’impegno umanitario e la vocazione all’accoglienza dei lampedusani ci ricordano che, davanti al naufragio, non si volta lo sguardo. Per la sua posizione geografica e per la storia degli ultimi decenni, l’isola è divenuta simbolo dell’incontro tra popoli, della tutela della vita umana in mare e della solidarietà verso quanti sono costretti ad abbandonare i propri paesi a causa di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, instabilità politica, cambiamenti climatici o condizioni estreme di povertà”.

“Come disse Papa Francesco nel 2013, ‘Dio ha pianto la tragedia di Lampedusa’ e la risposta dei lampedusani è stata asciugare quelle lacrime. Oggi quella stessa risposta è stata ricordata con forza da Papa Leone XIV che nel corso della sua visita sull’isola ha parlato di Lampedusa come ‘luogo dove l’umanità si misura, dove il Mediterraneo da cimitero può tornare ad essere ponte di fraternità tra i popoli’. Ed anche il mondo della cultura – conclude Catanzaro – ha più volte riconosciuto il valore universale dell’esperienza lampedusana, indicando nell’accoglienza e nella solidarietà praticate dalla comunità isolana un esempio di responsabilità civile e di umanità”.

Il disegno di legge “Riconoscimento della comunità di Lampedusa quale simbolo di pace, solidarietà e accoglienza e sostegno alla candidatura al Premio Nobel per la Pace” è firmato da tutti i deputati del gruppo Pd all’Ars: Giovanni Burtone (primo firmatario), Michele Catanzaro (capogruppo), Mario Giambona, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Calogero Leanza, Dario Safina, Ersilia Saverino, Tiziano Spada, Fabio Venezia.

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