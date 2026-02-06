Ignoti ladri si sono intrufolati nella farmacia di via Garibaldi a Racalmuto, riuscendo a portare via i soldi che c’erano nel registratore di cassa: 1.100 euro. E’ successo ieri notte mentre l’attività commerciale era chiusa.

I malviventi dopo aver rotto il catenaccio del cancello che da sul cortile interno, e successivamente forzato la porta di servizio della sala d’aspetto, una volta dentro la farmacia hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno portato via il denaro lasciato nella cassa.

L’incursione è stata scoperta, l’indomani mattina, dalla proprietaria. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. E i carabinieri della Stazione di Racalmuto, hanno avviato le indagini per tentare di identificare i responsabili.

