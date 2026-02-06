La Giunta comunale ha disposto la costituzione in giudizio come parte civile del Comune di Favara nel processo a carico dei dipendenti dell’Ente, coinvolti in un’inchiesta con l’accusa di assenteismo. La Procura di Agrigento, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio a carico di 31 persone. Si tratta della maxi attività investigativa, condotta dai carabinieri della Tenenza cittadina, con pedinamenti e intercettazioni. I militari dell’Arma hanno documentato numerosi episodi tra l’estate del 2022 e il marzo dell’anno successivo. La prima udienza è stata fissata per il 2 marzo dell’anno prossimo, davanti al gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini.

“La costituzione di parte civile si tratta di un atto dovuto, certo, ma che come Amministrazione non possiamo che rivendicare – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Come avrete visto in questi mesi, dalla diffusione della notizia degli esiti dell’indagine svolta dalle Forze dell’ordine, non abbiamo alimentato il circo mediatico che vuole ogni indagato come colpevole. E sebbene io auspichi che ogni singolo dipendente possa provare dinnanzi alla legge la propria innocenza, è necessario che chi ha sbagliato, provocando danni di immagine e disservizi al Comune, se ne assuma la responsabilità. Questo per rispetto verso i cittadini e i tanti dipendenti per bene che lavorano con orgoglio e dignità”.

Secondo la Tenenza dei carabinieri di Favara, i casi accertati sarebbero centinaia. L’indagine, avviata nel 2020, ha portato all’iscrizione dei 31 dipendenti per truffa aggravata e continuata. La vicenda è esplosa quando i militari hanno acquisito documenti direttamente al Comune favarese.

