Gli agenti della Questura di Agrigento nell’ultimo periodo, con il ritorno delle masse di giovani ad affollare i luoghi della movida nel centro storico della città, hanno incrementato i controlli per verificare il rispetto della normativa, che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minorenni.

Gli uomini in divisa hanno sorpreso i titolari di due bar nei dintorni della via Atenea, somministrare alcolici a due minori. A carico degli esercenti sono state elevate sanzioni amministrativi di 333 euro a testa. Hanno evitato la denuncia perché i ragazzi fermati con in mano bevande alcoliche appena acquistate sono risultati maggiori di 16 anni.

