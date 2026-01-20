Ignoti hanno rotto la saracinesca di un negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi, di Corso Garibaldi, nell’abitato di Canicattì e una volta intrufolatisi, hanno rubato il registratore di cassa con i soldi. Banconote e monete per un ammontare ancora in via di quantificazione.

Il furto è stato messo a segno ieri notte poco dopo le 3. Il raid è stato scoperto poco più tardi dalla proprietaria, una commerciante cinquantenne residente a Canicattì.

Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recata dai carabinieri della Compagnia cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa.

