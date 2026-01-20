Un incendio ha devastato un furgone di un venditore ambulante. E’ successo verso le 4 del mattino in piazza XXIV Maggio, a pochi passi dalla Chiesa Madre a Canicattì. Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del locale distaccamento.

Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, che hanno domato il rogo impedendo che si propagasse, per il mezzo non c’è stato nulla da fare: ridotto a carcassa annerita. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi di rito. Al momento non viene esclusa alcuna pista.

Gli inquirenti stanno vagliando due ipotesi: l’atto doloso e il corto circuito accidentale all’impianto elettrico. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per accertare l’eventuale presenza di persone sospette nei pressi della piazza prima del divampare del rogo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp