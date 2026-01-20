Si è svolto un incontro alla Prefettura di Agrigento al quale hanno partecipato il Prefetto ed i vertici regionali di Anas in Sicilia. L’incontro è stato molto proficuo per entrambe le parti ed ha consentito di fare il punto della situazione e confermare l’impegno di Anas circa le tempistiche relative ai lavori che l’Azienda sta portando avanti sul territorio agrigentino. E’ stata stilata una tabella di marcia per sbloccare e superare lo stallo dei cantieri infiniti. Al centro del confronto, le tempistiche di ripristino di snodi cruciali come i viadotti Akragas-Morandi, Milena, Re e Maddalusa.

In particolare, si è segnalato: che i lavori relativi agli “Interventi di ripristino impalcati, rinforzo pulvino e sostituzione barriere di sicurezza -I° stralcio – Akragas I” recentemente rescissi per inadempienze dell’impresa esecutrice sono in fase di definizione in termini di progettazione esecutiva e si prevede che il riappalto degli stessi possa avvenire entro il primo semestre 2026; che i lavori relativi agli “Interventi di ripristino impalcati, rinforzo pulvino e sostituzione delle barriere di sicurezza – viadotto Akragas II” sono attualmente in corso di esecuzione e si prevede che possano essere ultimati entro la fine del secondo semestre 2027.

Per quanto riguarda il viadotto Milena entro la fine del mese di gennaio i lavori eseguiti dalla precedente impresa destinataria della rescissione saranno collaudati ed entro il mese di febbraio i relativi lavori a completamento verranno avviati mediante Accordo Quadro. I lavori in corrispondenza del viadotto Re a Porto Empedocle al momento sono in corso di esecuzione in corrispondenza della semicarreggiata lato valle. Terminati questi ultimi, si prevede di ribaltare ivi il traffico al fine di cantierizzare la semicarreggiata lato monte per consentire il completamento entro l’estate. Mentre i lavori in corrispondenza del viadotto Maddalusa sono in corso di esecuzione e si prevede che vengano ultimati entro giugno 2026.

