Agrigento accende i riflettori sul 3° Memorial Pietro Murania: spettacolo di grande pallavolo femminile

Agrigento si prepara a vivere una giornata di pura pallavolo femminile con il 3° Memorial Pietro Murania, evento che ricorda un uomo che ha dato anima e passione a questo sport.

La conferenza stampa, svoltasi presso la sede della SEAP, è stata presentata dal presidente della Pallavolo Aragona Nino Di Giacomo e ha visto la partecipazione della signora Marina Murania, dei presidenti delle squadre partecipanti – Sigel Seap Marsala, Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna, PVT Modica – e del direttore sportivo della Tonno Callipo Vibo Valentia Peppe De Fina.

A fare gli onori di casa la famiglia Vella, con l’amministratore unico Sergio Vella, affiancata dal presidente della Provincia e sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e dall’assessore allo Sport di Agrigento Gerlando Piparo. Presenti anche i rappresentanti della Mediterranea Serramenti, main sponsor della Pallavolo Aragona, insieme all’amministratore delegato della Kemeco Paolo Grifo e al responsabile marketing Antonio Gargano.

Oggi, al nuovo Palazzetto dello Sport “Via dei Normanni”, si sfideranno quattro squadre di alto livello: Sigel Seap Marsala (A2), PVT Modica (B1), Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna (A2) e Tonno Callipo Vibo Valentia (B1).

Uno dei momenti più toccanti sarà la consegna della Targa MVP, dedicata quest’anno a Simona Cinà, giovane pallavolista palermitana recentemente scomparsa, ricordata per il suo talento, la sua determinazione e la passione che sapeva trasmettere dentro e fuori dal campo.

Il Memorial Pietro Murania non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di ricordo, emozione e comunità, dove ogni punto e ogni schiacciata celebrano i valori che Pietro e Simona hanno lasciato in eredità al mondo della pallavolo.

