Furto in un cartiere di una scuola

Qualcuno nottetempo si è intrufolato nel cantiere della scuola “Rapisardi” in via Rosolino Pilo, a Canicattì, e dopo avere rovistato dappertutto, s’è portato via diversi faretti, che erano pronti per essere collocati, quadri elettrici, decine di metri di filo già posizionate sui muri della struttura, e delle prolunghe elettriche.

L’amara scoperta del furto il mattino successivo, quando gli operai della ditta incaricata dei lavori, sono andati ad aprire il cantiere. Subito sono stati avvertiti i responsabili dell’impresa, e successivamente sono stati chiamati i poliziotti del Commissariato cittadino.

A formalizzare la denuncia a carico di ignoti negli uffici della polizia di Stato è stato l’imprenditore. Indagini sono state avviate per provare a individuare i responsabili.