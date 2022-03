Auto si ribalta sulla statale 115, feriti due giovani

Due giovani militari dell’Esercito sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto nella notte, lungo la statale 115, in contrada “Durrueli”, a Porto Empedocle. La vettura su cui viaggiavano si è ribaltata. Entrambi rimasti incastrati fra le lamiere della vettura, sono stati liberati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se per uno dei militari risultato essere ferito in maniera più grave, i medici hanno mantenuta riservata la prognosi. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo.