Giovani in Festa a Raffadali: in mostra i diorami di Sciortino

Quest’anno in occasione del Giovani in festa 2022 che si terrà il prossimo 2 giugno a Raffadali, l’artista Carmelo Sciortino, noto per le sue innumerevoli opere, metterà in mostra una suggestiva iniziativa: “La Storia della Salvezza: diorami della Bibbia”.

Il giovane presepista aragonese ha voluto ricostruire gli episodi più significativi della storia della salvezza umana, dalla Genesi alla Resurrezione di Cristo, attraverso dei diorami che ne rappresentano gli eventi.

La mostra sarà visitabile dal 30 maggio al 2 giugno presso i locali della ex biblioteca comunale di Raffadali, presso il palazzo di Città, in via Nazionale n.111, dalle ore 17 alle 20, il 2 giugno l’intera giornata.