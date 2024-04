Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto il Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di 11 tifosi che, lo scorso 10 marzo, hanno si sarebbero resi responsabili dei disordini avvenuti allo stadio comunale “Saraceno” di Ravanusa in occasione della partita di calcio Licata-Siracusa, valevole per il campionato di serie D. Sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata a identificarli e denunciarli per comportamenti violenti. Da ricordare che proprio lo scorso marzo, il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, aveva firmato il Daspo per 22 tifosi del Licata, di età compresa tra 16 e 56 anni, protagonisti di disordini allo stadio “Campo” in occasione dell’incontro Ragusa-Licata del 3 dicembre dell’anno scorso.