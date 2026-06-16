La nuova amministrazione comunale di Agrigento entra ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Questa mattina hanno prestato giuramento gli assessori scelti dal sindaco Michele Sodano, che ha contestualmente distribuito le deleghe ai componenti dell’esecutivo.

A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giovanni Crosta, avvocato ed esponente di Controcorrente. A lui sono state assegnate deleghe strategiche che comprendono trasparenza e anticorruzione, polizia municipale e sicurezza stradale, rapporti con il Consiglio comunale, patrimonio e tributi, personale.

Nella squadra di governo entrano inoltre:

Maria Miccichè (Controcorrente), ingegnere ambientale, con deleghe a lavori pubblici, manutenzione urbana, infrastrutture e trasporti, politiche energetiche e decoro urbano .

(Controcorrente), ingegnere ambientale, con deleghe a . Dario Cipolla (Controcorrente), ingegnere informatico, che seguirà innovazione e ricerca, sistemi informativi, servizi elettorali e demografici, politiche giovanili .

(Controcorrente), ingegnere informatico, che seguirà . Umberto Rumolo (tecnico), laurea in Scienze economiche e finanziarie, delegato a pianificazione strategica, fondi comunitari, progettazione, sviluppo economico e politiche del lavoro .

(tecnico), laurea in Scienze economiche e finanziarie, delegato a . Giuseppe Riccobene (PD), ingegnere, con deleghe a igiene pubblica, rapporti con i gestori dei servizi idrici e dei rifiuti, servizi cimiteriali .

(PD), ingegnere, con deleghe a . Eleonora Sciortino (PD), architetto, che si occuperà di urbanistica, edilizia scolastica, centro storico, rigenerazione urbana e politiche per la casa .

(PD), architetto, che si occuperà di . Roberta Lalà (Italia Viva), con deleghe a pari opportunità, politiche per l’inclusione, immigrazione, tutela degli animali e volontariato .

(Italia Viva), con deleghe a . Elisa Torregrossa (M5S), docente, che seguirà istruzione, politiche educative, tutela delle tradizioni popolari, sport e rapporti con l’associazionismo.

Il sindaco Michele Sodano ha invece trattenuto per sé alcune delle deleghe più rilevanti: turismo, commercio, industria e artigianato, programmazione e manutenzione del patrimonio, cooperazione internazionale e gemellaggi, commercio, industria e artigianato, oltre al bilancio.

Con il giuramento degli assessori si conclude la fase di composizione dell’esecutivo e prende ufficialmente il via l’attività amministrativa della nuova giunta comunale.

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