L’agrigentino Alessandro Accurso Tagano è stato eletto vice presidente nazionale del Sil, il sindacato dei librai di Confesercenti. Accurso Tagano arriva a questo prestigioso riconoscimento ricoprendo nello stesso tempo, all’interno del Sil, la carica di responsabile provinciale di Agrigento e della regione Sicilia.
Il nuovo vicepresidente nazionale del Sil, consapevole della fiducia che è stata riposta nella sua persona, sottolinea come “solo una presenza capillare di librerie e di librai sul territorio può contribuire, in maniera determinante, a quell’inversione di tendenza sul fronte della propensione alla lettura che da decenni perseguiamo. Un percorso non facile al quale le librerie indipendenti soprattutto garantiscono un contributo di grande qualità”.
“Lavorerò – aggiunge Accurso Tagano – per coinvolgere un numero maggiore di librai in modo da rendere il Sil una casa sempre più accogliente per chi appartiene a questo mondo. Il Sil deve restare una voce libera che sa difendere le librerie guardando al futuro del libro e della lettura”.
