Una bottiglia in plastica contenente del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, è stata rinvenuta vicino l’ingresso del garage di proprietà di un pensionato di 79 anni nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. La scoperta è stata fatta dall’anziano qualche giorno fa.

L’uomo non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato la bottiglia e avviato le indagini su quello che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un’intimidazione. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona.

