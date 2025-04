Ignoti ladri hanno messo a segno un furto in casa di una coppia di coniugi agrigentini. Si sono portati via una somma in denaro e oggetti in oro per svariate migliaia di euro. E’ successo in pieno giorno dalle parti del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. L’abitazione è di proprietà di una quarantacinquenne. I malviventi, quasi sicuramente, erano a conoscenza dell’assenza del nucleo familiare e sono entrati in azione in quei momenti.

Sono entrati nell’immobile dopo aver scassinato un infisso. Una volta dentro si sono impossessati di monili d’oro e soldi. Poi si sono dileguati. La donna, una volta tornata a casa, ha scoperto la “visita” dei ladri. Ancora scossa per l’accaduto ha raggiunto la Stazione Carabinieri di Agrigento, dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto in abitazione. Il danno non è stato ancora quantificato, purtroppo, non coperto da assicurazione.

