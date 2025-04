E’ successo, in via Sondrio, a Canicattì. Un incendio ha devastato una Fiat Cinquecento di proprietà di una cinquantottenne canicattinese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti della sezione Volanti del locale Commissariato si polizia. I pompieri hanno spento le fiamme che si sono però estese, creando danni anche ad una seconda vettura posteggiata a pochi passi. Questa volta, a quanto pare, il rogo è divampato per cause accidentali. Indagini in corso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp